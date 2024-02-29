Запорожская область, 29 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Российские штурмовики закрепились на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении. Группа мотострелков застала боевиков ВСУ врасплох при заходе в село на БМП, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

Командир танка с позывным Снайпер рассказал, как перед штурмом российским танковым звеном была проложена дорога через минные поля. После этого в Работино начала заходить пехота на БМП.

Противник мог лишь предположить дальнейшие манёвры российских подразделений, добавил командир. Таким образом, мотострелковая группа смогла застать ВСУ врасплох и закрепиться на опорных пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о нанесении ВС РФ массированных авиаударов по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ в селе Работино Запорожской области. Он уточнил, что удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению живой силы и бронетехники противника в пригороде города Орехова и в районе посёлка Малая Токмачка. Именно отсюда проходило снабжение украинских боевиков в Работино.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что ВСУ считали Работино главным символом летнего контрнаступления. За этот клочок искалеченной земли украинская армия заплатила тысячей человеческих жизней, потеряно огромное количество техники. При этом российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника, заявил Балицкий.