* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мелитополь, 5 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Командование украинской армии продолжает перебрасывать к Работино в Запорожской области подкрепления, в число которых входят бойцы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 февраля заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ бросают в район Работина технику и живую силу, включая, собственно, армию, Нацгвардию и нацистские подразделения, <…> «азовцев» и прочих. Перебрасывают всех, чтобы удержаться в населённом пункте Работино», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Рогова, за сутки украинские войска лишились на запорожском участке фронта не менее 80 бойцов.

Общественник отметил, что ВСУ перебросили к Работину ещё больше сил, которые сразу спешиваются и идут в бой без боевого построения, уточнив, что две трети населённого пункта продолжают находиться в серой зоне.

Военные действия на этом участке осложняются тем, что село полностью разрушено и в нём трудно закрепиться, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Рогов заявил, что Вооружённые силы России удерживают инициативу в Работине. Он уточнил, что в этом районе ведутся ожесточенные интенсивные бои и ВСУ начали перебрасывать к селу резервы, чтобы удержаться в нём любой ценой.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 февраля посетил линию фронта. Он назвал сложившуюся в зоне боевых действий обстановку сложной и обвинил отдельных украинских командиров в провалах. Главком украинских войск также указал на то, что у Работина и Вербового идут жёсткие бои.