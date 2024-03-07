Вашингтон, 7 марта, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Масштабы производства беспилотных летательных аппаратов «Герань» впечатлили западных экспертов, сообщило американское издание The War Zone (TWZ).

Иван Шилов ИА Регнум

Издание обратило внимание на короткую видеозапись, демонстрирующую производственную линию на заводе.

«Видео, демонстрирующее сборку беспилотников на заводе, показывает, что многие десятки беспилотников «Герань», обретают форму, что означает плохие новости для Украины», — говорится в материале.

По данным издания, беспилотники, показанные на видео и связанные с ним фотографии, демонстрируют то, что они всё ещё находятся в сборке, но общее количество задействованных БПЛА впечатляет. Часть аппаратов на снимках представлены в чёрном цвете. Такая окраска снижает визуальную заметность дронов ночью, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года заслуженный военный лётчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что на российские беспилотники «Герань» установили реактивные двигатели. Он отметил, что это значительно повысило их эффективность. Скорость «Гераней» достигает 450-600 километров в час.

В ночь на 25 ноября 2023 года российские военные впервые использовали ударные дроны чёрного цвета, чтобы их было труднее обнаружить в тёмное время суток. Спикер ВСУ Юрий Игнат тогда заявил, что Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2».

Источник ИА Регнум сообщил в октябре 2023 года, что беспилотник «Герань-2» прозвали «мопедом» потому, что на дроны ставятся на китайские бензиновые двигатели гражданского назначения UAV Engine MD550, у которых нет глушителя и выхлопной системы.