Москва, 23 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Судя по тому, что на новых дронах — которые уже прозвали «мини-Геранью» — стоят китайские гражданские «движки», речь идёт о лицензионной разработке, но не о продукции крупных российских производителей, «Калашникова» или Zala Aero.

Кадр из видео

Такое мнение высказал источник ИА Регнум, занимающийся разработкой дронов, комментируя сообщения о том, что ВС России начали применять новые беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по объектам инфраструктуры в тылу ВСУ.

Предполагается, что новые аппараты, благодаря своей дешевизне и простоте существенно расширят возможности российской армии.

В сообщении, опубликованном «Российской газетой», говорится: на месте уничтоженного объекта ВСУ в Киевской области были найдены обломки небольшого газового двигателя. Они не характерны для беспилотников-камикадзе «Герань-2», которые активно используются нашими военными.

По словам очевидцев, звук беспилотника напоминает работу газонокосилки, в то время как «Герани», за характерный звук, прозвали «мопедами».

«Герань-2» прозвали «мопедом» собственно по причине того, что на дроны ставятся китайские бензиновые двигатели гражданского назначения UAV Engine MD550, у которых нет глушителя и выхлопной системы. Отсюда и известный звук», — пояснил источник ИА Регнум.

В Сети появилось видео двигателя одного из упавших дронов, условно названных «мини-Геранью», и в нём можно опознать двухцилиндровый двигатель DLE-60. «Движок» производится китайской фирмой Migun UAV и продаётся на гражданском рынке по цене 550-600 долларов за штуку.

Разработка новых дронов-«газонокосилок» напрямую связано с удешевлением процесса производства, полагает собеседник.

«Для сравнения, стоимость двигателя UAV Engine MD550 — примерно в районе 15-20 тысяч долларов. С новым двигателем экономия получается в 30 раз плюс-минус. Масса полезной нагрузки, само собой, меньше, но в некоторых случаях это не критично и даже полезно», — рассказал конструктор.

«Мини-Герань» или «Герань-3» может иметь вдвое меньшую боевую часть, чем у «Герань-2»: 25 кг вместо 50. Но в то же время новый дрон-камаикадзе обладает такой же дальностью применения, считают авторы Telegram-канала «Военная хроника» (которые в том числе приводит «РГ»).

При этом новые «Герани» могут брать не мощностью, а числом, особенно — на близких дистанциях. В ряде случаев, в частности — при нанесении ударов по незащищённым объектам, боевой части в 20 кг будет вполне достаточно. При необходимости, по цели можно нанести повторный удар, и даже в сумме это обойдётся дешевле, чем пуск одной «Герани-2».

За счёт своих меньших габаритов, «газонокосилка» также обладает меньшей тепловой сигнатурой, поэтому для операторов украинских комплексов ПВО и радиолокаторных станций новый дрон становится куда более сложной целью.

В пользу беспилотников начинает работать «экономика войны», поскольку стоимость сразу четырёх-пяти дронов оказывается меньшей, чем у одной зенитной ракеты, полагают эксперты.

Малогабаритные дроны также могут выступать в качестве ложной цели, провоцируя украинскую ПВО, истощая запасы зенитных ракет и тем самым создавая возможности для нанесения ракетных ударов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские конструкторы увеличили дальность применения барражирующих боеприпасов «Ланцет», которые теперь используются для нанесения ударов по объектам в украинском тылу. Широкое применение дронов различных типов вынуждает командование ВСУ перемещать наиболее чувствительные цели подальше от линии фронта.

Практика показала уязвимость американских танков M1A1 Abrams перед российскими беспилотниками. Об этом рассказал оператор дрона-камикадзе с позывным Шкет — боец, работающий с БПЛА «Ланцет» на южнодонецком направлении. «Леопард» в нашем активе уже есть. Вряд ли «Абрамс» сильно отличается. «Ланцет» бьёт сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое», — приводит РИА Новости слова оператора дрона.