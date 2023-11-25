Киев, 25 ноября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2». Об этом 25 ноября заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и чёрный цвет, понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — приводит слова Игната издание «Страна. ua».

При этом Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнил, что в ночь на 25 ноября ВС России впервые использовали ударные дроны чёрного цвета, чтобы их было труднее обнаружить в тёмное время суток. В сообщении показаны фото обломков одного из таких БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук заявил, что Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. По его словам, основным направлением удара был Киев.

В ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Взрывы прогремели в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны.