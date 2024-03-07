Братислава, 7 марта, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Отменившие межправительственные консультации со словацкой стороной власти Чехии поставили под угрозу отношения двух стран из-за разных взглядов на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Tomas Tkacik/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Словацкое правительство никогда — я повторяю, никогда — не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире», — сказал он.

Глава правительства Словакии отметил, что такое решение чешской стороны не окажет влияния на суверенную внешнюю политику Братиславы.

Фицо уточнил, что Словакия будет рада правительству Чехии в любое время и не собирается отягощать политические отношения двух стран разными взглядами на мир, не имеющими ничего общего с сосуществованием Словакии и Чехии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 6 марта сообщил, что запланированные на ближайшие недели и месяцы консультации Праги и Братиславы не состоятся, так как чешская сторона посчитала их нецелесообразными из-за разногласий во внешней политике двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Фицо заявил, что шокирован высказываниями посла Британии в республике Найджела Бейкера, раскритиковавшего заявления представителей правительства Словакии по поводу конфликта на Украине. Он предложил Бейкеру объяснить гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в вопросе того, что Киев не подписал мирный договор с Россией в начале конфликта.

Премьер Словакии 27 февраля заявил, что неформальный саммит в Париже по Украине прошёл в военной атмосфере и на нём не было сказано ни слова о мире. По его словам, на мероприятии говорилось о поддержании конфликта любой ценой, о том, чтобы он продолжался.