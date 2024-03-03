Братислава, 3 марта, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо шокирован высказываниями посла Великобритании в республике Найджела Бейкера, который раскритиковал заявления представителей словацкого правительства по поводу украинского конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бейкер. Представьте себе, если бы наш посол выступил в Лондоне и критиковал политику британского правительства и британского премьера», — написал Фицо на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он рекомендовал Бейкеру объяснить гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала спецоперации на Украине давил на украинское политическое руководство, чтобы оно не подписывало мирный договор с Россией.

Фицо добавил, что британский посол также может запросить разрешение у своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона предать огласке его «воинственную речь» на парижском саммите по Украине 26 февраля.

«Вновь повторяю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, политического и военного ослабления России не работает», — подчеркнул Фицо, поставив под сомнение искренность Запада достичь мира на Украине.

Ранее Бейкер разместил в социальной сети Х видеообращение, в котором выступил с утверждением, что в последние дни его удивляют заявления представителей словацкого правительства о том, что Запад не поддерживает усилия по достижению мира на Украине.

Как передавало ИА Регнум, неформальный парижский саммит по Украине прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире, поделился ранее впечатлениями Роберт Фицо. По его словам, на встрече говорилось о поддержании конфликта любой ценой, о том, чтобы он продолжался.

Словакия не станет отправлять ни одного военного на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым «на полях» дипломатического форума в турецкой Анталье. Он напомнил, что Братислава приостановила предоставление Украине пакета помощи в 40 млн евро.