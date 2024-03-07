Брюссель, 7 марта, 2024, 08:56 — ИА Регнум. В будущем дефицит воды может привести к конфликту между странами Европы. Об этом 6 марта сообщило издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии.

Louis Witter/ Global Look Press

«Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы <…> включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними», — говорится в статье.

Отмечается, что ввиду этого ЕК собирается призвать страны — члены сообщества усилить подготовку к борьбе с изменениями климата.

Как сообщало ИА Регнум, сильные засухи наблюдаются в Европе примерно с 2000-х годов, а в период с 2015-го по 2019 год экстремальная жара затронула более половины европейской территории. На протяжении последних 40 лет средние летние значения температуры воздуха в регионе поднялись на два градуса, что быстрее, чем в других частях мира.

В декабре 2013 года правительство Каталонии из-за сильной засухи в регионе ввело ограничения на использование воды. Так, 13 декабря 2023 года футболистам команды «Барселона» запретили принимать душ в стадионных раздевалках и на базе клуба в целях экономии. Отмечалось, что за последние 100 лет уровень водохранилищ упал до 18%, при том что аварийным считается уровень в 16%.