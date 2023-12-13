Каталония, Испания, 13 декабря, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Игрокам ФК «Барселона» запретили принимать душ в стадионных раздевалках и на базе клуба в целях экономии воды. Об этом стало известно 13 декабря.

Запрет ввели из-за ограничений со стороны правительства Каталонии по причине сильной засухи в регионе. Отмечается, что за последние 100 лет уровень водохранилищ упал до 18%, аварийным считается уровень в 16%. Министр Каталонии по вопросам климата и сельского хозяйства Давид Маскорт подтвердил в интервью Cadena SER, что футболисты не стали исключением из ограничения.

«Барселона» потребляет воду на стадионе и в своём тренировочном центре, если команда хочет продолжать поливать газон на своих полях, ей придётся компенсировать эти затраты воды: не принимать душ», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 35-летний нападающий «Барселоны» и польской сборной Роберт Левандовски может досрочно покинуть клуб до истечения срока контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. Как сообщило издание Sport. es, в его контракте есть пункт, по которому руководство каталонского клуба может досрочно расторгнуть соглашение в 2025 году, если в сезоне 2024/25 нападающий сыграет менее 55% матчей. За «Барселону» Левандовски выступает с 19 июля 2022 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за €45 млн.