Москва, 7 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. Об этом 7 марта рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В МИД отметили в беседе с «РИА Новости», что Литва и все другие государства Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных стран по отношению к России.

«В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», — сказали в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы властей Латвии привлекать к ответственности россиян, собирающихся голосовать на выборах президента России в республике, являются проявлением «латвийской диктатуры».

До этого глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере объявила, что власти республики приравняют голосование на предстоящих выборах президента России к поддержке СВО, что в стране уголовно наказуемо.

МВД России 13 февраля объявило в розыск ряд руководителей прибалтийских стран, включая высокопоставленных чиновников этих государств. В это число попала и Либиня-Эгнере.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это решение МВД связано с тем, что прибалтийские политики ответственны за решения, являющиеся надругательством над исторической памятью.