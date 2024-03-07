Вашингтон, 7 марта, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена обратится к американскому Конгрессу с просьбой увеличить оборонные расходы в новом финансовом году до 840 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1 процент, до 849,8 миллиарда долларов в 2025 финансовом году», — говорится в материале.

Отмечается, что изначально Белый дом планировал большее увеличение бюджета Пентагона, однако соответствующие требования ограничены в силу действующей с Конгрессом США сделки о повышении потолка государственного долга.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля издание Politico сообщало, что минобороны США в 2024 году сократит свои расходы на 10 миллиардов долларов в связи с упомянутым соглашением о повышении потолка госдолга. Отмечалось, что под сокращение попадут производство и обслуживание истребителей пятого поколения F-35, ударных подводных лодок, армейских вертолётов и беспилотных летательных аппаратов.

При этом основная часть сокращения придётся именно на программу модернизации вооружений, поскольку заработные платы военнослужащих и сотрудников Пентагона предусмотрены в соответствии с американским законодательством.