Вашингтон, 22 февраля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки в 2024 году сократит свои расходы на $10 млрд в связи с соглашением, достигнутым в 2023 году между президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга. Об этом в среду, 21 февраля, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Пентагон сократит расходы на программу перевооружения, поскольку стремится оставаться в рамках бюджета… Общая сумма в $850 млрд составляет сокращение на $10 млрд, или более чем на один процентный пункт бюджета министерства», — говорится в материале.

Отмечается, что под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей пятого поколения F-35, ударных подводных лодок, армейских вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. Как заявил полковник ВВС США в отставке Натан Диллер, сокращение бюджета Пентагона может привести к ужасным последствиям.

Официальные лица в беседе с Politico также подчеркнули, основная часть сокращения придётся на программу модернизации вооружений, поскольку заработные платы военнослужащих и персонала установлены в соответствии с законодательством.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня 2023 года президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Глава государства подчеркнул, что это решение позволит стране избежать ряда репутационных и экономических последствий. В сентябре в министерстве финансов сообщили, что госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов.