Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Германия имеет глубинные национальные интересы, благодаря которым в этой стране рано или поздно появятся политики, стремящиеся к объединению усилий с Россией, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что русские и немцы всегда добивались серьёзных успехов, когда им удавалось объединять свою деятельность. Российский лидер отметил, что в настоящее время у Германии полностью нет суверенитета.

Глава государства назвал эту ситуацию бедой. Вместе с тем, по словам Путина, в европейских странах прорывается желание к самостоятельности и защите суверенитета, несмотря на ту иерархию, которую они заняли на Западе.

Он выразил уверенность в том, что это неизбежный процесс. Путин также указал на то, что нынешние немцы не несут ответственности за действия нацистов в годы Великой Отечественной войны. При этом президент призвал делать всё, чтобы не допустить возрождения нацизма.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Владимир Путин заявил, что в Германии происходит достаточно сложная внутриполитическая борьба и власти страны участвуют в этом процессе. Он отметил, что нынешняя политика Берлина наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики.

Российский лидер учинил, что экономика ФРГ выстраивалась на дешёвых энергоносителях. Президент выразил уверенность в том, что она утратила конкурентоспособность, лишившись доступа к этим ресурсам.