Москва, 18 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В Германии идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, этим заняты власти страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Marco Rauch/Global Look Press

По его словам, кто-то хочет удержаться у власти, кто-то выбирает, на что сделать ставку. Иногда за этим не только сложно уследить — сложно вникнуть в происходящее.

«Поэтому я бы не стал давать каких-то оценок», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нынешняя политика властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин указал на враждебное отношение главы МИД Германии Анналены Бербок не только к России, но и к собственной стране. Он отметил, что Бербок сильно пренебрегает экономическими интересами немцев.

В ходе посещения международной выставки «Россия» Путину рассказали об экспонате, связанном с немецким автоконструктором Карлом Бенцем. Российский лидер заявил, что сейчас Германия уничтожает свой автопром, и в шутку предложил «как-то помочь» немцам.