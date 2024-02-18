Москва, 18 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Экономика Германии была выстроена на дешёвых энергоносителях, а с момента утраты доступа к ним утратила конкурентоспособность, заявил 18 февраля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем, что она выстроена была на относительно дешёвых российских энергоносителях. Хотя даже когда они были относительно дешёвыми, всё равно мы говорили, что это слишком дорого. Пожалуйте бриться — теперь триста с лишним долларов за 1 тыс. кубов (газа. — Прим. ред.)», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также глава государства отметил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока», по которому Германия получала газ в стабильных объёмах и по приемлемым ценам, нужна всего неделя, но Берлин делать этого не хочет.

Вместе с тем президент заявил, что экономика Германии устойчива и даже в нынешних условиях способна существовать и развиваться.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Путин заявил, что власти Германии в настоящее время уничтожают собственный автопром, и в шутку предложил «как-то помочь» ФРГ. Глава государства отметил, что, по его мнению, проблемы немецкого автопрома вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили.

Из-за действий западных политиков целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность, заявил 4 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На таком фоне в ЕС, и в том числе в Германии, пытаются отвлекать внимание граждан образом врага и якобы ведущейся с этим врагом борьбой, и в качестве такого врага была выбрана именно Россия, отметил Песков.

В августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Россия обогнала ФРГ и Великобританию. Несмотря на то, что Запад «душит и давит» РФ санкциями, российская экономика обогнала Германию и стала первой экономикой Европы, а в дальнейшем тенденция будет только нарастать, отмечал Путин в ноябре 2023 года.