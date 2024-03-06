Лондон, 6 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Великобритания может передать Украине замороженные российские активы в виде займа с гарантией возвращения. Об этом, как сообщила британская газета The Guardian, 6 марта заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита, который по сути использует замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации», — заявил Кэмерон.

По его словам, активы России используют в качестве поручительства по выплате репараций.

В материале британской газеты отмечается, что этот план по сути является более радикальным, чем обсуждаемые в ЕС предложения о том, чтобы Украина получала только сверхприбыль от российских активов, которая оценивается в $4 млрд.

По оценкам ЕС, около €260 млрд евро активов Центробанка России оказались заморожены в виде ценных бумаг и денег в юрисдикциях партнёров G7, Евросоюза и Австралии, причём более двух третей из них заблокировали в ЕС. Считается, что Бельгия контролирует до 190 млрд активов, а США — от 40 до 60 млрд долларов. Великобритании же контролирует порядка 25 млрд фунтов стерлингов, но точная цифра не разглашается.

По оценкам Euroclear, в 2023 году компания получила прибыль от российских активов в размере 4,4 млрд евро, что в пять с лишним раз больше, чем за 2022 год.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов. В этой связи он подчеркнул, что Париж не поддерживает меры, которые не соответствуют международному праву.

Ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Еврокомиссия может в скором времени представить предложение по использованию замороженных активов России для помощи Украине. В ЕС рассматривают варианты, согласно которым прибыль от реинвестирования российских активов может пойти на помощь оборонной промышленности Украины или же на восстановление страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 5 февраля, что изъятие российских активов будет незаконным и его оспорят в судах. При этом изъятие активов России подорвёт основы мировой экономической системы.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что желание США передать Украине замороженные активы является ошибкой. По его словам, Запад этим сделает хуже только себе.

Научный сотрудник Центра «Россия — организации экономического сотрудничества и развития» РАНХиГС Иван Ермохин в беседе с ИА Регнум отметил, что ответственные действия на изъятие российских активов могут быть разнообразными. Эксперт напомнил, что в России также есть замороженные активы иностранных компаний.