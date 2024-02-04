Москва, 4 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Механизм использования активов России в пользу Украины, предложенный Бельгией, вызывает удивление. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил научный сотрудник Центра Россия — организации экономического сотрудничества и развития РАНХиГС — Иван Ермохин.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Американская газета Financial Times сообщила, что руководство Бельгии предложило «Большой семёрке» (G7) выпускать долговые обязательства для Украины, используя в качестве поддержки для погашения долга российские активы. Отмечается, что западные страны потребуют от России погасить долг по выпущенными обязательствам и если Москва откажет, то начнёт действовать механизм изъятия замороженных активов. По мнению авторов инициативы, таким образом можно обойти юридические препятствия по конфискации активов, так как законодательной базы для этого в Евросоюзе нет.

«Данный механизм вызывает удивление, поскольку на суверенное государство, РФ, накладываются обязательства по выплате по купонам и дальнейшему погашению облигаций, хотя инициативы со стороны эмитента, то есть Российской Федерации, очевидно, нет», — отметил эксперт, добавив, что данная конструкция сама по себе вызывает вопрос.

Он напомнил, что на Западе достаточно давно обсуждаются вопросы, как использовать замороженные зарубежные активы России и проценты, начисленные по ним. В ЕС существуют различные схемы, как могли бы быть использованы проценты, полученные от доходов по замороженным активам, и данная схема является одной из них, отметил экономист.

«Скорее всего, руководство России откажется платить что-либо, а использование процентов по замороженным активам будет расцениваться как, по сути, кража собственности, экспроприация, если говорить международным языком», — высказал мнение эксперт.

По его словам, ответственные действия России могут быть разнообразными. Так, на территории РФ имеются замороженные активы иностранных компаний, в большей степени частных иностранных компаний, хотя есть и активы, которые принадлежат государственным структурам.

Очевидно, они могут быть, собственно, объектом аналогичных действий, предположил эксперт.

«Кроме того, в России достаточно хорошо налажена система контроля над действиями компаний недружественных государств, возможность выхода из капитала российских компаний, где, собственно, вводятся дополнительные ограничения и требования к таким действиям. Поэтому, я думаю, в рамках уже существующих механизмов и будут приниматься меры, направленные на использование российских зарубежных активов и процентов, начисленных по ним», — отметил экономист.

Как передавало ИА Регнум, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС 22 января обсудили и поддержали предложение обложить налогом доходы от замороженных активов ЦБ РФ. Позиция стран ЕС заключается в том, что Москва «должна заплатить» Киеву, причём сделать это намерены без согласия России. При этом сразу конфисковать замороженные активы не получится.

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер заявила в ходе форума в Давосе, что конфискация активов РФ не станет панацеей для Киева. Проблема кроется в юридических деталях, потребуется принятие решений по поводу конфискации, сказала она.

31 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала возможное изъятие ЕС российских активов эскалацией агрессии. Любые попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, сказала она. В МИД назвали подобные действия «банальным воровством» и пообещали жёстко ответить.