Москва, 5 февраля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. С момента открытия Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили шесть миллионов человек, сообщила 4 февраля дирекция выставки.

Vdnh.ru Центральный павильон ВДНХ

Отмечается, что шестимиллионным посетителем спустя три месяца после открытия выставки стал житель Москвы Дмитрий Ершов, который приехал на ВДНХ вместе с семьёй. Как оказалось Дмитрий — уроженец Забайкальского края. Он вместе с женой Ириной воспитывает двоих детей. Семья проживает в столице четыре года.

В качестве подарка мужчина получил поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. В рамках поездки Дмитрий и его семья пересекут Полярный круг, получат именной сертификат полярников. Также семья Ершовых увидит гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробует местные блюда.

Как сообщало ИА Регнум, выставку «Россия» организовали по указу президента Владимира Путина. Она проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Глава государства неоднократно посещал выставку и 16 января предложил продлить её до конца лета. Путин подчеркнул, что выставка вызвала огромный интерес и пользуются большой популярностью. Посетители имеют возможность узнать о традициях, культуре, современной жизни народов стран СНГ, уточнил Путин.

Пятимиллионной гостьей выставке на ВДНХ 17 января оказалась семилетняя девочка из города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Она приехала в столицу с родителями и младшим братом. Семье подарили сертификат на поездку в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией по резиденции Деда Мороза.