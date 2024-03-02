Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить, обсуждают ли в Армении целесообразность нахождения российских пограничников в ереванском аэропорту «Звартноц». Глава МИД РФ сообщил об этом в ходе пресс-конференции на дипломатическом форуме в Анталье, отвечая на вопрос журналиста.

Алина Старостина/РИА Новости

«Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне выписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство: и премьер-министр Никол Пашинян, и спикер армянского парламента, и другие деятели», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники Пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском международном аэропорту.

«Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они [пограничники РФ] оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны», — пояснил он, комментируя новости о том, что власти республики уже приняли соответствующее решение.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия оценивает слова спикера парламента Армении о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта «Звартноц» как пример недружественного поведения.

Также российский дипломат уточнила, что Москва не получала от Еревана никаких обращений на этот счёт.