Киев, 6 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Украинские военные мало чем сейчас могут удивить российскую армию, но риски в любом случае сохраняются. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Васильев в интервью корреспонденту ИА Регнум, комментируя заявление официального представителя госдепа США о том, что киевский режим якобы заготовил для России некие военные сюрпризы, применения которых с нетерпением ждут в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удивят, если смогут раньше нас массово начать применение самонаводящихся БПЛА. Это гораздо более эффективно, чем обычные дроны», — отметил он.

Ещё одна возможность — если западные покровители всё же передадут Украине какие-либо современные военные самолёты — американские F-16, шведские Gripen или французские Mirage. Такое развитие событий, если речь будет идти о поставках заметного количества авиационной техники, тоже способно осложнить действия военнослужащих России.

Однако для нанесения российской армии серьёзного поражения, украинским формированиям потребуются, скорее, истребители уровня F-35. Причём обойтись несколькими десятками не получится, уточнил Васильев. Потребуются сотни таких. К ним необходимо будет добавить несколько сотен танков, добавил он.

«Тогда они смогут сформировать реально опасный кулак», — допустил собеседник ИА Регнум.

Но это теоретически. Эксперт уверен: США в принципе не станут поставлять киевскому режиму самую современную технику. Кроме того, такие поставки неизбежно будут означать прямое вовлечение в войну западных стран. Спрогнозировать последствия такой эскалацию очень сложно. Ясно одно: последствия могут оказаться для Запада крайне болезненными. Да и кадров для обслуживания такого количества техники у киевского режима нет, объяснил Васильев.

Кроме того, озможностей для создания мощного бронетанкового кулака на основе старых советских технологий Украина сейчас практически лишена, указал Васильев. Дело в том, что за пределами России мощностей, производящих танки советских образцов, практически не осталось. А знаменитый Харьковский бронетанковый завод, по словам эксперта, не производит танки с нуля в массовом количестве уже много лет. Сегодня предприятие занимается в основном восстановлением повреждённых машин.

«У них на момент начала спецоперации было суммарно до четырех тысяч танков на сохранении, потому они особо не заморачивались, — рассказал эксперт. — Потом постарались собрать советские модели по всему миру, где только смогли их найти — не больше тысячи штук».

Сейчас возможности для заметного пополнения танковых запасов советскими образцами у киевского режима практически исчерпаны, указал Васильев.

Учитывая все перечисленные выше обстоятельства, украинским войскам сейчас может помочь только прямое вмешательство НАТО, резюмировал эксперт.

Сюрпризы для России от украинского военного руководства пообещал 5 марта глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, на брифинге для журналистов. США, по его словам, с нетерпением ждут результатов применения этих сюрпризов.

Миллер заверил, что у киевского режима есть план, который якобы принесёт украинским формированиям новые победы на поле боя. Никаких уточнений он не сделал, ограничившись указанием, что Украина «в прошлом одерживала большие победы на поле боя».

Ранее польский генерал Богуслав Пацек, заявил, что к концу апреля или к маю в зоне боевых действий на Украине произойдёт перелом ситуации в сторону России. По мнению генерала, помощь западных союзников не спасёт киевский режим, поскольку у российских военных большое преимущество по всей линии фронта, тогда как они действуют не в полную силу.