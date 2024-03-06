Вашингтон, 6 марта, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп назвал вторник, 5 марта, «прекрасным и воодушевляющим» днём. Он заявил об этом 5 марта на митинге своих сторонников в штате Флорида, комментируя победу на прошедших внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), его выступление транслировал телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Трампа, день, в который прошли праймериз сразу в 15 американских штатах, называют «супервторником» не просто так.

«Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляло, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта стало известно, что экс-президент США стал лидером праймериз Республиканкой партии ещё в десяти штатах. Ему отдали предпочтение республиканцы из Арканзаса, Виргинии, Мэна, Оклахомы, Северной Каролины и Теннесси. Также Трамп побеждает в штатах Алабама, Вермонт, Массачусетс и Техас. Его единственным конкурентом на праймериз является экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Позднее в этот же день Тамп встретился во Флориде с американским бизнесменом, мультимиллиардером Илоном Маском. Встреча состоялась в рамках поиска бывшим американским лидером крупных спонсоров предстоящей президентской кампании.