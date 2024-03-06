Вашингтон, 6 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Встреча экс-президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска состоялась во Флориде. Об этом 5 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск и Трамп встретились 3 марта, но известно об этом стало лишь сейчас. Детали встречи не приводятся, но она произошла в рамках поиска экс-главой Белого дома крупных спонсоров предстоящей президентской кампании.

По данным издания The New York Times, при встрече присутствовали ещё три предпринимателя, соратники Трампа по Республиканской партии. Пока неизвестно, планирует ли Маск делать взнос в кампанию Трампа. По оценкам издания, ряд недавних публикаций Маска в социальных сетях указывают на то, что он считает поражение действующего президента США Джозефа Байдена на президентских выборах важным для страны.

По данным Forbes, состояние Илона Маска оценивается в сумму около $200 млрд. Если предприниматель примет решение поддержать Трампа, то он практически в одиночку способен уничтожить «огромное финансовое преимущество Байдена и его союзников перед бывшим президентом США».

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп победил на предварительных выборах (праймериз) среди последователей Республиканской партии в десяти штатах. В то же время действующий глава Белого дома одержал победу на праймериз Демократической партии в 11 штатах.