Вашингтон, 6 марта, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах (праймериз) среди последователей Республиканской партии в штатах Арканзас, Виргиния, Мэн, Оклахома, Северная Каролина и Теннесси. Об этом 5 марта сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Кроме того, после обработки первых бюллетеней он одерживает победу в штатах Алабама, Вермонт, Массачусетс и Техас. При этом в Техасе формально избирательные участки ещё не закрылись.

Единственным конкурентом Трампа на праймериз является бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта стало известно о том, что государственный секретарь штата Мэн Шенна Болоуз отозвала своё решение об отстранении Трампа от участия в праймериз в регионе. Такой шаг связан с постановлением Верховного суда США по аналогичному делу в штате Колорадо, где экс-главе Белого дома также разрешили участвовать в предварительных выборах.

Верховный суд указал, что у местных властей нет права снимать с выборов претендентов на пост президента страны. 3 марта Никки Хейли одержала первую победу на праймериз Республиканской партии. Это произошло в округе Колумбия.

После объявления итогов предварительных выборов в столице США Трамп назвал Вашингтон болотом.