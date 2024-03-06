Буэнос-Айрес, 6 марта, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Информацию о предстоящем визите на Украину разместил президент Аргентины Хавьер Милей 5 марта на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Милей и Зеленский

Аргентинский лидер опубликовал в своём микроблоге ссылку на статью новостного портала Infobae. В ней сказано о запланированном визите Милея в Мадрид для получения премии имени Хуана де Мариана 2024 года, церемония состоится 21 июня. При этом в статье утверждается, что президент Аргентины посетит Украину перед поездкой в Испанию.

В комментарии к новости Милей повторил заголовок статьи, но ни подтверждать, ни опровергать изложенную в публикации информацию не стал.

Президент Аргентины является активным пользователем соцсетей и репостит мнение других людей о происходящем в стране, о своих действиях или решениях и о действиях других чиновников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Аргентины Милей заявил о планах провести в 2024 году саммит в поддержку Украины. Глава Аргентины отдает приоритет альянсам со странами, которые, по его мнению, защищают свободу. В число таких стран Милей включает США, Израиль, а также Украину.

После победы на выборах Милей встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прибыл на инаугурацию аргентинского лидера. Президент Аргентины предложил украинскому главе провести конференцию по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом страны латинской Америки в большинстве не поддерживают Киев и не хотят выступать против России.