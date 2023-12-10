Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Аргентину, где в ближайшее время пройдёт церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея, сообщил 10 декабря Telegram-канал украинского издания «Страна. ua».

Кадр из Телеграм — канала

Инаугурация Милея состоится в Буэнос-Айресе 10 декабря.

Также в своём Telegram-канале Зеленский написал, что по пути в Аргентину встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Силвой.

«Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между нашими странами. Голос Кабо-Верде — это голос демократии, который помогает нам на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые очень важны для Украины», — отметил президент.

Это первая поездка главы киевского режима в Южную Америку. Милей ранее предложил ему провести в Аргентине конференцию по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский согласился посетить страну и присутствовать на инаугурации нового президента. Вместе с тем, аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12 заявил, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать главу киевского режима и выступать против России.

Представители России также были приглашены на инаугурацию Милея, сообщал ранее МИД. Россию будет представлять посол Дмитрий Феоктистов.

Делегацию США возглавил глава Минэнерго Дженнифер Грэнхольм. Сам президент Джо Байден не планирует посещать инаугурацию. Вместо премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Аргентину поехал глава МИД Эли Коэн. Китай направил в Аргентину заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа.

Милей пригласил на инаугурацию и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако лидер соседней страны отказался приезжать.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Хавьер Милей одержал победу на выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».

Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией из-за несогласия с их политикой, в пользу США и Израиля.