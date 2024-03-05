Киев, 6 марта, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала из-за утечки разговора офицеров ФРГ призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

«Мы эту тему (О передаче ракет Taurus Украине. — Прим. ред.) поднимаем постоянно, я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнёров. Мы начали просить их ещё в мае 2022 года… Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту», — признался он в интервью изданию «Европейская правда».

По мнению Чернева, канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто выступает в Германии против поставок Taurus Украине, поскольку он «боится получить» ответ со стороны России. При этом аргументы немецкого политика по блокировке поставок этого типа вооружения депутат ВР счёл «никчёмными».

При этом ранее издание Financial Times со ссылкой на военного аналитика Германского совета по международным отношениям Кристиана Мёллинга сообщило, что после утечки разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост шансы на передачу Украине крылатых ракет Taurus стали ещё меньше, чем было ранее.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров о планируемой атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц позднее заявил, что Берлин разъяснит и расследует ситуацию с утечкой этого разговора.

В разговоре участвовали начальник отдела операций и командования ВВС ФРГ Франк Грефе, инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования ФРГ Фроштедте и Фенске. 5 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала немецких офицеров, рассуждавших о ракетной атаке на Крымский мост, бесславными ублюдками.