Москва, 5 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Немецкие офицеры, рассуждавшие о ракетной атаке на Крымский мост — бесславные ублюдки, заявила 5 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Она напомнила, что нацисты во время Великой Отечественной войны раздали советским детям в Керчи еду, отравленную цианистым калием. Сегодня Керчь — точка входа Крымского моста на территорию Крыма.

В городе на площади перед школой стоит памятник этим детям, напомнила российский дипломат. Каждый немец должен знать, что его предки сотворили с местом, куда ведёт Крымский мост.

«И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый Люфтваффе, его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад», — сказала Захарова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, разговор высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможность нанесения ВСУ удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, состоялся 19 февраля 2024 года. Об этом 1 марта сообщила главред RT Маргарита Симоньян, опубликовав запись этих переговоров.

В них участвовали Франк Грефе — начальник отдела операций и учений командования ВВС ФРГ, Инго Герхартц — инспектор BBC Германии, а также Фроштедте и Фенске — сотрудники центра воздушных операций космического командования ФРГ.

Фроштедте заявил, что ракет Taurus недостаточно для разрушения моста. По его словам, нужны данные со спутников. Немецкий офицер выразил сомнение в том, удастся ли за месяц подготовить украинских военных к выполнению такой задачи.

Канцлер Олаф Шольц, узнав, что разговор попал в Сеть, пообещал провести расследование. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что в Кремле ожидают итогов обещанного расследования.

Представитель Кремля подчеркнул, что информация продемонстрировала, что немецкие военные предметно изучают вариант нанесения ударов по России.

Накануне, 4 марта, в МИЛ России вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа. Ему заявили демарш и потребовали дать разъяснения в связи со случившимся. Диппредставителю Германии заявили, что попавший в интернет разговор показал вовлечённость Берлина в конфликт вокруг Украины.