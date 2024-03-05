Лондон, 5 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Германскому федеральному канцлеру Олафу Шольцу после утечки разговора немецких военных о готовящейся атаке на Крымский мост теперь будет ещё труднее принять решение отправить Киеву крылатые ракеты Taurus, сообщило 5 марта британское издание Financial Times.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Как отметил военный аналитик Германского совета по международным отношениям Кристиан Мёллинг, Россия заинтересована в том, чтобы Шольц никогда не смог передать Киеву Taurus. Он подчеркнул, что сейчас, после утечки, в Германии сложилась идеальная политическая дилемма.

«Шольцу теперь будет ещё труднее изменить ситуацию и своё решение о Taurus», — заявил Мёллинг.

По словам официального представителя Христианско-демократического союза по иностранным и оборонным вопросам Иоганна Вадефула, Шольц сегодня «замер в своём отказе послать ракеты».

Издание отметило, что слова Шольца о нежелании оказаться втянутым в военный конфликт с Россией были ложными, поскольку утечка переговоров показала истинные планы Берлина. Также попавшая в интернет информация показала, что украинские военные могут управлять ракетами без немцев, пройдя соответствующую подготовку.

Кроме того, в Берлине возникла обеспокоенность по поводу безопасности правительственных коммуникаций. FT привело цитату издания Bild Zeitung, заявившего, что Германия «опять оказалась застигнута врасплох со спущенными штанами».

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Taurus Киеву, потому что на Украину пришлось бы отправить немецких военных для управления этими ракетами. Это означало бы, что Германия окажется втянута в войну с Россией.

После того как главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала разговор высокопоставленных немецких офицеров о планируемой атаке на Крымский мост с использованием Taurus, Шольц заявил, что в Берлине разъяснят и расследуют ситуацию с утечкой. Германское минобороны 5 марта сообщило о начале проверки.

МИД РФ 4 марта вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа и объявил ему демарш. От представителя ФРГ потребовали объяснений в связи с информацией об обсуждении немецкими военными атаки на российский объект с использованием крылатых ракет.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что появившаяся информация о планах ударить по Крымскому мосту наглядно демонстрирует вовлечённость Запада, в том числе Германии, в украинский конфликт.