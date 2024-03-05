Прага, 6 марта, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Европейским странам следует играть более весомую роль в поддержке Украины и не отозваться заранее от возможных вариантов подобной помощи, заявил президент Чехии Пётр Павел 5 марта по итогам переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

Чешский лидер отметил, что французский президент согласился с такой позицией. Павел уточнил, что он выступает за поиск новых способов оказания помощи Киеву, и дискуссия по указанному вопросу в Европе только начинается.

Он подчеркнул, что речь идет именно о финансировании, а не об отправке войск на Украину. Президент Чехии считает, что ввод военных на украинскую территории может привести к преодолению так называемой красной линии.

Павел также выразил мнение, что помощь Украине может включать обучение военнослужащих ВСУ. Он указал на то, что это могло бы происходить как на украинской территории, так и в других странах. По словам президента, тренировка военных на Украине якобы не нарушает каких-либо международных правил.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Пётр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет в будущем вернуть утраченные территории. Он также призвал оценить реальную ситуацию, а не жить в иллюзиях.

27 февраля чешский премьер-министр Пётр Фиала проинформировал, что Чехия не собирается направлять свои войска на Украину. Он уточнил, что на саммите в Париже обсудят помощь в обучении украинских военнослужащих, поставки Киеву боеприпасов и оборудования, а также создание долгосрочных производственных мощностей в оборонной промышленности в Европе и на Украине.

1 марта агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии минобороны Чехии Яна Иреша написало о том, что члены ЕС по инициативе Праги закупили у третьих стран артиллерийские снаряды калибра 155 мм для ВСУ. Первую партию боеприпасов передадут Киеву в ближайшие недели.