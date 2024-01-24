Прага, 24 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет в будущем вернуть утраченные территории, сообщил портал aktualne. cz.

EPA/ТАСС Президент Чехии Пётр Павел

«Украина в настоящее время не в состоянии полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере, в обозримом будущем», — заявил Павел, отвечая на вопросы граждан в зале Дома культуры.

От также призвал оценить реальную ситуацию, а не через «розовые очки», как это часто делалось до сих пор.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе не раз заявляли, что Украина уже не сможет вернуть территории. Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс сообщал, что выход из конфликта на Украине возможен только через переговоры.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что если Киев захочет пойти на переговоры с Россией, то диалог возможен, но Москва будет его вести, исходя из своих интересов.

При этом журналисты газеты The Wall Street Journal в январе сообщили, что Киеву следует трезво взглянуть на ситуацию с границами, так как вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, вряд ли удастся. Авторы статьи подчёркивали, что на окончание военных действий киевскому режиму нужно смотреть реалистично.