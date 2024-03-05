Москва, 5 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Рекордные темпы строительства жилья в России связаны с ипотечными программами, в том числе льготными, заявил 5 марта президент Владимир Путин на встрече с представителями аграрной отрасли в посёлке Солнечнодольск в Ставропольском крае.

Известия/ Константин Кокошкин

«Почему столько жилья построено в России — рекорд, свыше 110 млн кв. метров — главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки», — сказал он.

При этом Путин добавил, что слишком большая популярность ипотечных программ может спровоцировать рост темпов инфляции, поэтому программы нужно регулировать.

Российский лидер отметил, что банки также заинтересованы в том, чтобы объёмы строительства жилья не снижались, так как кредитные учреждения хорошо зарабатывают. Поэтому они работают с ипотеками безупречно, рассказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля во время послания Федеральному собранию отметил, что площадь жилищного строительства по итогам 2023 года превысила этот показатель рекордного для СССР 1987 года в полтора раза. Он сообщил, что в течение последних шести лет миллионы семей улучшили жилищные условия, используя льготную ипотеку.

Путин также в ходе послания заявил о необходимости продлить семейную ипотеку до 2030 года. Он подчеркнул, что для семей с детьми годовая ставка кредита не должна превышать 6%.