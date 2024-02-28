Москва, 28 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Клиенты ряда российских банков начали получать фишинговые письма мошенников о якобы возможном списании с их счетов несуществующего налога на проведение специальной военной операции, сообщила 28 февраля пресс-служба «Тинькофф банка».

Алексей Майшев /РИА Новости

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию», — отметила пресс-служба.

Злоумышленники в своих письмах утверждают, что клиент будет ежемесячно платить в бюджет десятки тысяч рублей, если не подпишет заявление на отказ от уплаты такого «налога», сказано в сообщении. Мошенники предлагают подписать такое заявление, перейдя по ссылке, которая ведёт на поддельный сайт банка, внешне напоминающий подлинный, отметила пресс-служба.

При вводе данных для входа в личный кабинет эти данные оказываются в распоряжении мошенников, которые могут вывести средства со счёта или оформить кредит на имя своей жертвы, указано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники всё чаще используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан. Эксперт рассказал, что столкнуться с такими приложениями можно на подозрительных сайтах или в мессенджерах, а также в рекламе внутри других сервисов.

Также в феврале 2024 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что мошенникам всё чаще переводят деньги, взятые в кредит. По статистике Банка России, каждый четвёртый рубль, похищенный мошенниками, — это заёмные средства, отметила она.