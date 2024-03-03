Москва, 3 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила 2 марта пресс-служба мэрии города в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — сказано в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 марта в Белгородской области уже объявляли ракетную опасность. Жителям Старооскольского и Губкинского городских округов рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

2 марта была целая серия атак дронов на регион. Так, средства ПВО вечером этого дня уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника ВСУ самолётного типа. Губернатор Гладков уточнял, что украинский БПЛА был сбит силами ПВО России в Шебекинском городском округе в районе посёлка Батрацкая Дача.

Также он проинформировал, что силы ПВО сбили дрон над селом Новая Деревня. В селе Щетиновка в этот же день с беспилотного летательного аппарата была сброшена взрывчатка, пострадавших нет. В результате удара повреждена линия электропередачи, временно без электричества остаются жители Щетиновки и Чайки.

Под миномётный обстрел ВСУ также 2 марта попало и село Новая Таволжанка в Белгородской области, повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля.