Вашингтон, 11 февраля, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Террористические атаки вероятны в не очень отдалённом будущем в Соединённых Штатах в связи с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Такое заявление сделал 10 февраля экс-американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В нашу страну проникают люди, которым не следует быть тут. В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы. Со стопроцентной вероятностью в не таком далеком будущем произойдут террористические атаки», — указал экс-президент США, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.

Трамп подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах он в короткие сроки покончит с политикой «открытых границ», которой придерживается действующий глава Белого дома Джозеф Байден. Политик-республиканец уточнил, что в качестве главы государства он начнёт крупнейшую в американской истории депортацию нелегальных мигрантов.

Трамп постоянно возвращается к теме закрытия границ в своих публичных выступлениях. Так, 28 января, выступая на митинге сторонников в штате Невада, он заявлял, что Соединённые Штаты умирают из-за ситуации на границе, которая может ухудшиться. А 4 февраля в интервью телеканалу Fox News политик уточнил, что в случае своего переизбрания в первую очередь намерен закрыть американскую границу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Президент США Байден обвинил Трампа в нежелании решать миграционный кризис в США. Глава Белого дома пояснил, что его политический оппонент пытается помешать принятию законопроекта о помощи Украине и охране американской границы.

Речь идёт о представленном Сенатом законопроекте, который поддержал Байден. Законодательная инициатива объединяет выделение денег на охрану государственной границы США, помощь Украине и Израилю. Всего предложено выделить почти 120 миллиардов долларов, из них чуть более 60 миллиардов долларов пойдут на поддержку Киева, в то время как втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов предполагается направить на охрану границы.

Лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса США в свою очередь назвали указанный законопроект провальным. Они пояснили, что документ в случае принятия ещё больше усилит незаконную миграцию в страну.

экс-глава Соединенных Штатов предупреждал, что к концу президентского срока Байдена число нелегальных мигрантов в США составит порядка 19 млн и превысит население штата Нью-Йорк