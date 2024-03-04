Вашингтон, 5 марта, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены отправлять войска на Украину и повышать уровень боеготовности своих ядерных сил. Об этом в понедельник, 4 марта, в ходе регулярного брифинга заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил», — указал Миллер, комментируя слова президента России Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию заявил, что противники РФ должны помнить о том, каким оружием она обладает, и учитывать последствия для возможных интервентов.

Также Мэттью Миллер в очередной раз подчеркнул, что американская сторона не намерена отправлять какие-либо свои войска на Украину.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти республики на данный момент не рассматривают вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину. При этом в конце февраля Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистами после конференции по Украине подтвердил, что главы стран Европейского союза обсуждали тему возможной отправки своих военных для поддержки Киева.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, напомнил, что в случае отправки военнослужащих стран Североатлантического альянса на Украину конфликт между РФ и НАТО будет неизбежным. Он также призвал западные страны задуматься на тем, насколько такое развитие ситуации соответствует их интересам.