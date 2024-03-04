Москва, 4 марта, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Поле домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак» допустили к проведению игр чемпионата и Кубка России. Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей и эксперт Российского футбольного союза вынесли положительное заключение, и уже 14 марта «красно-белые» примут на своём стадионе «Оренбург» в ответном четвертьфинале Кубка страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Официальный аккаунт Российского футбольного союза

В своём заключении эксперты отметили положительную динамику восстановления травяного покрытия. Специалисты приняли во внимание меры клуба, которые, по словам экспертов, позволят полю через 10 дней соответствовать требованиям стандартов РФС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее домашний стадион московского «Спартака» признали не готовым к проведению матча чемпионата России по футболу, в котором «красно-белые» должны сыграть с воронежским «Факелом». Об этом сообщила 29 февраля пресс-служба Российской премьер-лиги на своём сайте.

В сообщении отмечалось, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу, что газон стадиона «Лукойл Арена» не соответствует регламенту и стандартам. По этой причине временно было приостановлено проведение футбольных матчей на домашней арене «Спартака».

Матч 20-го тура МИР РПЛ перенесли на стадион «Лужники». Игра состоится 10 марта.