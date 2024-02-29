Москва, 29 февраля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Домашний стадион московского «Спартака» не готов к проведению матча чемпионата России по футболу, в котором спартаковцы должны сыграть с воронежским «Факелом», сообщила 29 февраля пресс-служба Российской премьер-лиги на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей», — сказано в сообщении.

В соответствии с регламентом чемпионата «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения этого матча, уточнила пресс-служба. Если московский клуб не определится с ареной, лига назначит стадион сама.

«Что касается «Лукойл-Арены» (домашний стадион «Спартака»), то дальнейшая судьба матчей на её полу будет определена по результатам еженедельного мониторинга», — говорится в пресс-релизе.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля «Спартак» разгромил клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Абу-Даби и закончилась победой «красно-белых» со счётом 5:0.

Ранее в этот же день стало известно, что главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль не хочет прихода в команду нового опорного полузащитника, на чём в свою очередь настаивает спортивный директор московского клуба Томаш Амарал. Сообщалось, что наставник «Спартака» считает нужным вести игру команды без такого хавбека, а спортивный директор пытался убедить его в том, что этот игрок необходим.