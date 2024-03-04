Челябинск, 4 марта, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Суд в Челябинской области вынес приговор 19-летнему бойцу смешанного стиля Рустаму Байжуменову,в драке с которым погиб участник спецоперации, обладатель медали «За отвагу» Максим Никитин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Карталинского городского суда.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности», — сообщили в пресс-службе суда.

Однако суд не стал отправлять виновного в колонию и освободил его в зале заседания из-под стражи. Байжуменову назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Он может жить дома, но ему, в частности, нельзя выезжать за пределы муниципального образования.

При этом изначально Байжуменову предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Виновному грозило до 15 лет тюрьмы. Но потом дело переквалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности.

Драка между 19-летним Байжуменовым и 38-летним Максимом Никитиным произошла 16 сентября 2023 года в ночном кафе. Участник СВО вступился за девушку. Спустя сутки Никитин скончался в больнице. Бойца ММА задержали через несколько дней после потасовки.

Как сообщало ИА Регнум, в январе компания подростков жестоко избила ветерана СВО. Инцидент произошёл в Тюмени. Словесный конфликт из-за замечания со стороны военного перерос в рукоприкладство. Ветерана СВО избили и оставили на улице без сознания.

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих мужчин после жестокого избиения участника спецоперации за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. 40-летний участник СВО обратил внимание на автомобиль «Лексус», который оказался частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое. Мужчина сделал им замечание. После этого возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

В августе 2023 года участника СВО Михаила Таскина избили в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. По словам пострадавшего, конфликт произошёл с местными жителями из-за разного мнения относительно специальной военной операции.