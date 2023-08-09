Чита, 9 августа, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции Михаил Таскин, избитый в селе Нерчинский Завод Забайкальской области хулиганами, рассказал РЕН ТВ подробности случившегося.

Кадр из видео Участник специальной военной операции Михаил Таскин

Он отправился на СВО добровольцем и прослужил полгода, после чего вернулся в родное село. Боец встретился с другом, который также вернулся с фронта, и они решили отметить встречу в кафе, где произошёл конфликт с хулиганами.

«У этих парней мнение об СВО было не схоже с нашим. Они плохо относятся к ветеранам, участникам спецоперации. Вот они просто взяли и избили», — рассказал Таскин.

Избитого военнослужащего положили в больницу в Чите. Его навещают родственники, сослуживцы и знакомые. В том числе к пострадавшему приезжал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Таскин считает, что нужно воспитывать патриотизм у подрастающего поколения, чтобы не было подобных инцидентов. Он также считает, что хулиганов надо наказать. Правоохранители задержали двоих подозреваемых и установили личность ещё одного предполагаемого участника нападения на бойца.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из клубов Екатеринбурга отказались впустить участника СВО, находящегося на лечении. Он заявил, что ему отказали из-за ранения. Менеджер клуба сказал, что посетителя не пустили, так как он был пьян, вёл себя агрессивно, а также охрана посчитала неприемлемым его внешний вид.

В мае в Самаре сотрудники гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить прибывшего из Донбасса участника СВО. Поводом стало то, что у него не было паспорта. Военнослужащий предъявил военный билет, но это оказалось неподходящим вариантом.