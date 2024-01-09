Тюмень, 9 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Тюмени компания подростков жестоко избила ветерана специальной военной операции. Как стало известно 9 января, мужчину доставили в больницу, полиция начала проверку по факту случившегося.

Кадр из видео

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что словесный конфликт из-за замечания со стороны мужчины перерос в рукоприкладство. Ветерана избили и оставили на улице без сознания.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря в Санкт-Петербурге ветеран СВО Виталий Павловский прогуливался с супругой и сделал двоим мужчинам замечание о неправильной парковке авто. Те начали оскорблять и избивать его, пытались наносить удары по голове со стороны, которую Павловский не мог прикрыть из-за ампутированной руки, которую он потерял более 20 лет назад из-за гангрены. Несмотря на это, мужчина пошёл добровольцем на СВО, он выполнял боевые задачи на херсонском направлении. Избившими его оказались уроженцы Грузии. Дело о хулиганстве переквалифицировали на покушение на убийство. Суд арестовал Иракли Мунчаву и направил его в СИЗО до 17 февраля. Суд 21 декабря отправил под стражу второго фигуранта дела — Рустама Лакашию.