Москва, 4 марта, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Стоимость биткоина превысила $66 тысяч впервые с 10 ноября 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По состоянию на 4 марта 17:45 мск биткоин замедлил рост и остановился на уровне $66,155 (+6,22%).

В последний раз стоимость биткоина превышала $66 тысяч 10 ноября 2021 года.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что стоимость биткоина выросла до $65 тысяч впервые с 2021 года. Значение биткоина поднялось на 5,41%, а затем до $65,243 (+5,9%). В последний раз стоимость криптовалюты превысила $65 тысяч 15 ноября 2021 года.

Площадка Coindesk в конце февраля сообщила о росте стоимости биткоина на 11,6%, до $57,289 тысяч. Тогда же отмечалось, что в последний раз стоимость биткоина превышала $57 тыс. 1 декабря 2021 года.

В январе 2024 года биткоин вырос на 9,12% и достиг $49,014 тыс. Впервые за более чем четыре года биткоин поднялся выше отметки в $51 тыс., а его капитализация выросла до $1 трлн.

Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. Электронный платёж между сторонами происходит без посредников и необратим. Комиссия за проведение операций назначается отправителем добровольно.