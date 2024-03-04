Украина, 7 мая, 2013, 12:52 — ИА Регнум. Объединенная оппозиция "Батькивщина" считает, что за отказом кандидату от оппозиции Сергею Сабову в регистрации в мэры города Василькова (Киевская область) стоит Партия регионов и администрация президента. Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном 7 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Васильковский избирком отказался регистрировать кандидатом в мэры города представителя партии "Удар", депутата Васильковского горсовета Сергея Сабова. Формальной причиной такого решения стало то, что от имени местной ячейки "Удара" была подана другая кандидатура - Ольги Змаевой. При этом в политсиле заявили, что Змаеву из горорганизации партии исключили еще два месяца назад, однако территориальные органы юстиции медлили с регистрацией этого решения.

"Сначала ПР пыталась вообще не назначать выборы в Василькове, а теперь прибегла к грязным технологиям, таким как попытка зарегистрировать подставного кандидата. Подобные приемы администрация Януковича и Партия регионов еще в 2010 году широко применяли против "Батькивщины", опираясь на закон о местных выборах, не поддержанный оппозицией. Фальшивые списки кандидатов, сформированные фальшивыми партийными ячейками, незаконно утверждались фальшивыми комиссиями по требованию органов власти. Случай в Василькове выходит по своему значению за пределы города и области. Технология срыва выборов - это не только вчерашний или сегодняшний день, но и завтрашние планы Януковича и ПР, которые касаются в том числе и президентских выборов 2015 года", - говорится в заявлении "Батькивщины". Вместе с тем, оппозиция обещает сделать все от нее зависящее, чтобы отстоять право общины Василькова на честные выборы мэра. "Батькивщина" призывает жителей города и области, "как и всех граждан Украины", принять 18 мая участие в митинге в Киеве в рамках акции "Вставай, Украина" с требованием досрочных выборов президента.

Напомним, в марте Верховная рада после горячих дебатов приняла проект постановления о назначении выборов мэра Василькова на 2 июня. За такое решение проголосовали 343 депутата при 226 необходимых.