Москва, 27 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Цена биткоина поднялась на 11,6% и составила 57,289 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 15:33 мск.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Позже, в 15:45 мск, в ходе торговой сессии стоимость криптовалюты выросла до 57,414 тыс. долларов, прибавив уже 12, 23%, следует из данных сайта.

В последний раз стоимость биткоина превышала 57 тыс. долларов 1 декабря 2021 года.

Биткоин — это криптовалюта, которая генерируется сетями компьютеров и может использоваться в ряде случаев при совершении онлайн-платежей вместо традиционных валют. Единица цифровой валюты имеет ценность, которая определяется в процессе обмена традиционных валют и товаров на единицы цифровой валюты на специальных валютных биржах в интернете, таких как BitPay. Работа этих бирж в чем-то похожа на PayPal, но никак не связана с этой компанией.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СМИ на конец 2021 года, россияне инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей. Уже тогда шли дебаты, нужна ли криптовалюта в стране. Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на парламентских слушаниях заявил, что в теме с криптовалютами нужно поставить точку. Среди причин он назвал в том числе то, что она, не являясь платёжным средством и не будучи эмитируемой Центробанком, получает популярность исключительно за счёт информационного фона вокруг её высокого спроса в качестве инвестиций.