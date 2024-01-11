Москва, 11 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Стоимость биткоина в ходе торговой сессии 11 января выросла на 9,12% и достигла $49,014 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk по состоянию на 17:54 по московскому времени.

В последний раз криптовалюта превышала этот показатель 27 декабря 2021 года.

Стремительный рост стоимости сопровождался всплеском объёмов торгов. По состоянию на 17:56 мск биткоин чуть замедлил рост.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость биткойна на торгах 8 января поднялась на 6,33%, превысив отметку $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года. По данным на 22:59 по московскому времени, цена биткоина поднялась до $47 054. При этом через некоторое время стоимость этой криптовалюты находилась на уровне $47 035.

4 декабря цена биткоина превысила отметку в $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года.

Биткоин и другие криптовалюты сильно упали в цене в ноябре 2022 года. Это произошло на фоне краха криптовалютной биржи FTX, основанной в мае 2019 года.

20 октября в ходе торгов цена биткоина преодолела отметку в $30 тысяч. 24 октября на биржах зафиксировали резкое увеличение стоимости этой криптовалюты — до $34 тыс. (на 14%).