Москва, 4 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. На текущей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха понизится до январских значений в –18 градусов, однако к 8 марта снова начнётся потепление. Об этом 4 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА Регнум

Как отметил в беседе с «Интерфаксом» синоптик, в начале марта погода сыграла первоапрельскую шутку с многими жителями Центрального федерального округа России, включая жителей Москвы, так как температура воздуха в это время была на 5–6 градусов выше нормальных значений.

«И всем показалось, что весна пришла. Но это шутка, да и только, нужно один раз и навсегда сказать себе, что март — это зимний месяц, и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры», — сказал он.

По словам Вильфанда, такое понижение температуры обусловлено хорошо выраженным взаимодействием двух антициклонов, из-за чего уже в ночь на 5 марта ожидается –8…–10 градусов в Москве и до –13 в Московской области, а днём будет 0…+2 градуса.

В ночь на 6 марта в столице ожидается –7…–9 градусов, а по области местами до –15 градусов, а днём –1…–3 градуса, уточнил синоптик.

«Седьмого марта очень хорошая январская погода — в Москве ночью –15…–10, по области до –18 градусов. Днем тоже без осадков, –3…–1», — отметил он, уточнив, что это на 4–5 градусов ниже нормальных значений.

Вильфанд заметил, что 8 марта температура воздуха начнёт расти, так как ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, из-за чего ночью будет только –10 градусов, а днём от –2 до +3 градусов

«В последующем антициклон прекратит свое действие, но всё равно воздушные массы будут перемещаться с севера. Поэтому температуры ночные ещё низкие», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале марта температура воздуха в Москве может опуститься до –15 градусов. По его словам, весна 2024 года окажется крайне неустойчивой.

Позднее в этот же день Вильфанд заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, с апреля будет прекращать своё действие. По его словам, вместо этого во второй половине года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо, который снизит температуру на планете ниже нормальных значений.