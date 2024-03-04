Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Для Москвы не так важно, чтобы на международном уровне признали воссоединение новых регионов с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта на английском языке, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые».

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«It’s not so important (Это не так важно)», — ответил он на соответствующий вопрос.

Медведев подчеркнул, что все новые территории являются частью России, согласно Конституции РФ. С точки зрения международного права государства, которые признают суверенитет и территориальную целостность России, также признают вхождение в неё всех регионов, добавил зампред Совбеза.

«Однако в мире ещё есть круги стран, которые пытаются рассуждать иначе», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев во время марафона также отметил, что для России главная ценность на Украине — родные люди, а не пшеница, сталь, газ или уголь. Он заявил, что Москва не стремится получить ресурсы, тем более у киевского режима уже почти ничего не осталось.

Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении в состав России. Воссоединение провели на основании референдумов, в ходе которых подавляющие число жителей регионов проголосовали за воссоединение с Москвой.

6 октября того же года на сайте правовой информации опубликовали новую редакцию Конституции России с включением новых регионов.