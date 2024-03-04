Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россия считает главной ценностью на Украине родных людей, а вовсе не ресурсы и не земли, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» в центре «Сириус».

Валерий Шарифулин/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

«На Украине для нас главное богатство совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что. Это люди», — сказал он.

Медведев опроверг заявления, будто Россия стремится получить от Украины пшеницу, сталь, газ или уголь. Он указал на то, что нынешняя Украина почти ничего такого не сохранила, у неё нет ничего, чем не обладает Россия.

Зампред Совбеза отметил, что действующий киевский режим в первую очередь несёт погибель жителям Украины. Политик также назвал земли по обе стороны Днепра частью российских стратегических и исторических границ. Он подчеркнул, что все попытки отрезать «по живому» эти территории от России заранее обречены.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев в ходе марафона также заявил, что действующий на Украине режим стал анти-Россией. Этой концепции не должно остаться, подчеркнул он.

Кроме того, Медведев добавил, что Россия не стремится захватить чужие территории, но при этом никогда не откажется от своих. Это относится и к континентальному шельфу России, отметил он.