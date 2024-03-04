Вашингтон, 4 марта, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашения о бюджете для федерального правительства до конца 2024 финансового года. Об этом, как передает Reuters, сообщил лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Законодательство устанавливает уровень дискреционных расходов в размере $1,66 трлн на 2024 финансовый год», — заявил Шумер.

Конгресс достиг договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября. Теперь палата представителей должна принять и направить в сенат согласованные документы.

В 1050-страничном законопроекте речь идёт о поддержке американских семей, рабочих и национальной обороны США. При этом документ включает в себя сокращение финансирования агентства по охране окружающей среды на 10%, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия на 7% и ФБР на 6%.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства во избежание остановки его работы (шатдауна) с 1 марта. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что демократы и республиканцы достигли соглашения о бюджете, чтобы не остановить работу правительства. Парламентарии тогда согласовали шесть законопроектов, их должны принять до 8 марта.

Сенат США 1 марта утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства. На данный момент временные лимиты финансирования правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Законопроектом они продлеваются до 8 и 22 марта соответственно.

Как стало известно 4 марта, законопроект о помощи Украине на сумму $60 млрд может появиться в конце марта или начале апреля. Проект планируют согласовать к середине марта и уже потом разбираться с выделением иностранной военной помощи.