Вашингтон, 29 февраля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Демократы и республиканцы достигли соглашения о бюджете, чтобы не остановить работу правительства, сообщил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

«Мы согласны, что Конгресс должен работать на двухпартийной основе, чтобы финансировать правительство», — говорится в опубликованном им заявлении.

Парламентарии согласовали шесть законопроектов, направленных на финансирование науки, торговли, энергетики, транспорта, военного строительства и прочего. Указанный пакет должны принять до 8 марта.

В срок до 22 марта предстоит доработать и одобрить ещё шесть законопроектов, касающихся ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций.

Подчёркивается, что на текущей неделе Конгресс проголосует о продлении финансирования федеральных ведомств до указанных сроков, это даст законодателям возможность проанализировать предлагаемые законопроекты и полноценно обсудить их.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля стало известно о достижении Конгрессом США соглашения о финансировании правительства во избежание остановки его работы (шатдауна) с 1 марта.

В докладе бюджетного управления Конгресса отметили, что к концу 2024 года госдолг США составит 99% ВВП, а к концу 2034 года он достигнет 116% ВВП. Это будет самый высокий уровень, зарегистрированный когда-либо. Если в американском законодательстве не будет сделано изменений, то уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.