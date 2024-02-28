Вашингтон, 29 февраля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Конгрессмены договорились о финансировании правительства США для избежания остановки его работы (шатдауна), сообщил 28 февраля журналист газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Лидеры Конгресса достигли сделки по финансированию правительства, согласно высокопоставленному источнику в руководстве», — написал журналист в соцсети Х.

В материале говорится, что в ближайшее время ожидается официальное объявление о достигнутой договорённости.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отмечал, что конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства. По словам Шумера, республиканцам в палате представителей необходимо больше времени, чтобы разобраться в себе.

Глава Белого дома Джо Байден 19 января подписал закон о временном продлении финансирования работы правительства до марта. Своей подписью президент США сумел избежать шатдауна, который грозил органам власти, — работу приостановили бы минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.