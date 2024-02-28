Конгрессмены США достигли соглашения по избежанию шатдауна
Politico: Конгресс достиг соглашения по финансированию правительства США
Вашингтон, 29 февраля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Конгрессмены договорились о финансировании правительства США для избежания остановки его работы (шатдауна), сообщил 28 февраля журналист газеты Politico.
«Лидеры Конгресса достигли сделки по финансированию правительства, согласно высокопоставленному источнику в руководстве», — написал журналист в соцсети Х.
В материале говорится, что в ближайшее время ожидается официальное объявление о достигнутой договорённости.
Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отмечал, что конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства. По словам Шумера, республиканцам в палате представителей необходимо больше времени, чтобы разобраться в себе.
Глава Белого дома Джо Байден 19 января подписал закон о временном продлении финансирования работы правительства до марта. Своей подписью президент США сумел избежать шатдауна, который грозил органам власти, — работу приостановили бы минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.